Boş su kuyusuna düşen genç AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde doğada yürüyüş yapmak amacıyla Eğil Kalesi'nde gezen genç, 5 metre derinliğinde olan kurumuş tarihi su kuyusuna düştü.

Edinilen bilgilere göre, Eğil Kalesi'ne gezintiye çıkan A.A., 5 metre derinliğindeki boş su kuyusuna düştü. Vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine 12 Acil Sağlık ve Doğada Arama ve Kurtarma (DAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla A.A., kuyudan çıkartılarak ilk tedavisi yapılarak Eğil Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.