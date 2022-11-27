Boşanma aşamasındaki eşinin yüzünü bıçaklayan şahıs tutuklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde cuma günü boşanma aşamasındaki eşini yüzünden bıçaklayan zanlı, tutuklandı.

Olay, Cuma günü Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, A.M., uzaklaştırma kararı olmasına rağmen boşanma aşamasındaki eşi G.M'nin ayrı yaşadığı daireye çıktı. İkili arasında yaşanan tartışma sonucu A.M., eşini yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın tedavi altına alınmak üzere Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatmıştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan A.M., emniyet işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.