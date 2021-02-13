Bu bahçede emek, sevgililere ise hediye var

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesinin destek verdiği Aile Destek Merkezinde çalışan kadınlar ve öğrenciler el emeğiyle yaptıkları bir birinden güzel hediyelikleri 14 Şubat sevgiler gününe özel olarak uygun fiyata satışa çıkardı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen'in talimatıyla Aile Destek Merkezi (ADEM) bahçesinde kurulan serada verdiği destekle bir birinden güzel hediyelik eşya yapan kadın ve öğrenciler yaptıkları hediyelikleri satışa çıkardı. Bismil belediyesi tarafından temin edilen malzemeleri, el emeğiyle hediyelik eşya yapan kadınlar ve öğrenciler yaptıkları hediyelikler satışından gelecek olan para ile kendilerine gelir kapısı sağlayacak. Bismil İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akgül konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gelirlerin çalışanlara aktarılacağını kaydetti. Akgül, “Burada Bismil Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Hamza Türkmen önderliğinde kadın kooperatifindeki ADEM'deki bayanlarımıza belediyemizin atık malzemeleri ile geri dönüşüm ile tekrardan değerlendirilerek sera bu hale getirildi. Çiçeklerin neredeyse hepsi kaymakamımızın göreve başladığında kendisine hayırlı olsuna gelen çiçekler, 14 Şubat Sevgililer Günü için tasarladıkları ürünlerle birlikte sevgililere satışa sunacaklar. Gelirlerle kadınlarımıza destek olunacak” dedi.

Usta öğretici Murat Bayram, birçok bitki türlerinin yer aldığı seranın geliştirileceğini aktararak vatandaşların alışveriş yapması konusunda desteklerini beklediklerini vurguladı. Bayram, “Burada yaklaşık 50 çeşit bitkimiz var, sadece çiçek değil meyve ağaçlarının da yetiştiriciliğini yapacağız. Gelen kursiyerler sadece bitkilerle değil, başka bir hobiye de yöneldik. Su kabağı oymacılığı, canlı teraryum ve yapay teraryumlarla kursiylerlerin verdikleri ilgi alakaları bütünleştiriyoruz. Satış yaptığımız ürünlerin geliri buranın döner sermayesi oluyor, onun dışındaki karı buradaki kadın kursiyerlerimize dağıtarak emeklerinin karşılıklarını vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Alışverişe gelen Veysi Güven ise eşine hediye almak için geldiğini dışarıda olanlardan daha uygun ve güzel şeylerin olduğunu kaydetti.

Eşiyle hediye seçmeye gelen Amine Güven, sürekli buradan alışveriş yaptıklarını aktararak aldıkları ürünlerden memnun olduğunu söyledi. Güven, “Buradaki hediyeleri beğeniyorum, aldıklarım ürünlerin nasıl yetiştirebileceğim konusunda sağ olsunlar destek oluyorlar, en güzel amaçlarından bir tanesi buradan gelen kazançları çalışanlara veriyorlar tercihimiz özellikle bundan dolayı burası. 14 Şubat Sevgililer Gününde de eşimin tercihi burası oldu, iyi ki de burası oldu” şeklinde konuştu.