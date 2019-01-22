“Bu etkinlik kadın platformunun etkinliği, bir erkeği muhatap almayın”

Diyarbakır'da Dicle Amed kadın Platformu (DAKAP) üyesi bir grup kadın basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçlerinin erkekle istişare ettiğini gören gruptaki bir kadın, “Bu etkinlik kadın platformu etkinliği, bir erkeği muhatap almayın” demesi gülüşmelere neden oldu.

DAKAP üyesi bir grup kadın, Yenişehir ilçesinde bulunan AZC Plaza önünde basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, basın açıklamasının yasaklandığını belirterek grubun dağılmasını istedi. Yaşanan görüşmelerin ardından bir grup kadın, basın açıklaması yapmadan ayrılmayacaklarını belirterek kısa süreli oturma eylemi başlattı. Yapılan anonsla eylemlerine son verilmesi istenen kadınlar, daha sonra kendilerine söylenen kapalı alanda basın açıklaması yapma önerisini kabul etti. Bu sırada açıklamaya katılan bir erkekle istişare yapıldığını gören kadınlardan biri, “Bu etkinlik kadın platformu etkinliği, bir erkeği muhatap almayın” demesi kısa süreli şaşkınlığın ardından yerini gülüşmelere bıraktı.

Grup, daha sonra polis eşliğinde Eğitim-Sen binasına giderek burada basın açıklamasını gerçekleştirdi.