Bu sahne hem üzdü hem de utandırdı

Diyarbakır'da özel bir okul tarafından 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında hazırlanan ‘Ölmek İstemiyoruz' adlı tiyatro gösterisi izleyenleri hem üzdü hem de utandırdı.

Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü'nde özel bir okul ile etkinlik düzenledi. Öğrenciler tarafından hazırlanan ‘Ölmek İstemiyoruz' adlı tiyatro oyunu izleyenlerin kimisini ağlatırken, kimisini utandırdı.

Projeyi düzenleyen Tarih Öğretmeni Rotinda Tuncay, hazırladıkları proje ile kadına yönelik şiddete karşı haykırdıklarını, üzülerek vatandaşların toplumsal ayıbını bir kez daha görmelerine sebep olduklarını söyledi. Tuncay, “Bugün okulumuz olarak sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. ‘Ölmek İstemiyoruz' konulu proje gerçekleştirdik. Burada amacımız kadına yönelik her türlü şiddete karşı çıkmak için haykırış gerçekleştirmekti. Umarız sesimiz yerine ulaşmıştır. Katılım gayet iyiydi, Diyarbakır halkından katılım gerçekleşti. Katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Duygu dolu anlar ister istemez yaşandı. Ölmek istemeyen kadınların sesi olarak gerçekleştirilen projede öğrencilerimiz erkek şiddetine maruz kalarak öldürülen kadınları canlandırdılar. Bu da bizim doğal olarak ağlamamıza, üzülmemize ve toplumsal ayıbımızı bir kez daha görmemize sebep oldu. Bu projede desteklerini hiçbir şekilde esirgemeyen Ceylan Karavil Park AVM'ye ve okulumuza teşekkür ediyoruz” dedi.