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Burası İstanbul değil, Diyarbakır Bağlar

İşçilerin greve girmesinin ardından çöplerin toplanmamasıyla gündemde olan İstanbul ilçe belediyelerine yönelik eleştiriler devam ederken, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin temizliği göz kamaştırdı.

İşçilerin greve girmesinin ardından çöplerin toplanmamasıyla gündemde olan İstanbul ilçe belediyelerine yönelik eleştiriler devam ederken, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin temizliği göz kamaştırdı.


İşçilerin greve girmesi nedeniyle çöplerin toplanmamasıyla gündemde olan İstanbul ilçe belediyelerine yönelik eleştiriler devam ederken, Diyarbakır'ın yaklaşık 400 bin nüfuslu AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sosyal medyada yaptığı dikkat çekici paylaşımla ses getirdi.


Beyoğlu, içinde kendisinin temizlik yaptığı karenin de yer aldığı temizlik çalışmalarının resimlerini ekleyip, “27 Şubat 2021, burası İstanbul değil, Diyarbakır Bağlar. Pırıl pırıl cadde ve sokaklar huzur kokuyor. Aradaki farkı ve daha fazlasını siz fark edin” mesajını paylaştı.


İstanbul'daki belediyelerin çöp toplama ve temizlik çalışmalarında yetersiz kalmasına gönderme olarak değerlendirilen bu paylaşım yankı uyandırdı.

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