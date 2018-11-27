Büyükşehir Belediyesi 2 milyon kışlık çiçek dikecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yeşil alanlarda başlattığı peyzaj çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Yaz aylarında yürüttüğü çalışmalarla 2 milyon yazlık çiçek diken Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, havaların soğumasıyla birlikte farklı türlerde 2 milyon mevsimlik kışlık çiçek dikimi çalışmalarına başladı. Mevsimlik kışlık çiçek dikim çalışmaları kapsamında Kayapınar, Sur, Yenişehir ile Bağlar ilçelerinin park, meydan, orta refüj ile kavşaklarına 2 milyon adet süs lahanası ve menekşe dikilecek. Mevsimlik çiçeklerin bir bölümünü ihale usulü satın alan Büyükşehir Belediyesi, çiçeklerin bir bölümünü de kendi tesislerinde üretiyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, mevsimlik çiçek dikiminden önce alanlarda toprak tesviyesi, su tesisatlarının bakım ve onarımlarını tamamlıyor. Yürütülen bakım ve onarım çalışmalarının ardından mevsimlik çiçekler, park, orta refüj, meydan ve kavşaklara ekipler tarafından dikiliyor. Mevsimlik çiçek dikimine paralel olarak ekipler, park, bahçe, kavşak, refüj, kaldırım ve meydanlara çeşitli çalılar ile ağaçlarda dikiyor. Çalı, ağaç ile çiçek dikimi dışında belirlenen alanlara çim ekimi de yapılıyor.

Çiçek üretim çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe TOKİ Fidanlık Alanı'nda mevsimlik kışlık çiçek üretimine devam ediyor. Mevsimlik çiçekler tesislerde bulunan seralarda üretiliyor.500 bin adet mevsimlik kışlık çiçek hedefiyle üretim çalışmalarını sürdüren ekipler, şuana kadar 50 bin mevsimlik kışlık çiçeği dikim aşamasına getirdi. Geriye kalan 450 bin mevsimlik çiçek ise poşetlenerek tavalarda adaptasyon ve dinlenmeye bırakıldı.