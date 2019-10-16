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Büyükşehir Belediyesi denetimlerini sürdürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı sokaklardan rahat ve güvenli bir şekilde sağlamak için kaldırım işgal denetimlerini sıklaştırdı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafla ilgili denetimlerini artırdı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Sur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Gazi Caddesi'nde yayaların hakkı olan kaldırımların, iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafı tek tek gezerek uyarılarda bulundu.


Kaldırımları ticari amaçla kullanan iş yeri sahiplerinin yanı sıra engelli rampalarının önüne park eden otomobil ve motosiklet sahipleri de uyarıldı. Denetim kapsamında bazı işletmelerin görüntü kirliliğine yol açan seyyar arabaları da kaldırıldı. Ekipler, uyarılara rağmen kaldırımları işgal eden esnafa cezai işlem uygulanacağının da bilgisini verdi. Zabıta ekiplerinin, işgaller tamamen son buluncaya kadar denetimlerini aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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