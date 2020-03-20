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Büyükşehir Belediyesi evlat nöbeti tutan ailelere çorba ikram etti

Terör örgütü PKK tarafından evlatları kaçırıldığı için oturma eylemi başlatan ailelere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından sıcak çorba ikramı yapıldı.


Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla, farklı yerlerde her gün sıcak çorba ikramı yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu kez çocukları terör örgütü tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelere sıcak çorba ikram etti. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı görevliler, farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek 3 Eylül 2019 günü HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ve eylemlerinin 200'üncü gününe giren aileler ile ailelerin güvenliğinden sorumlu olan güvenlik görevlilerine sıcak çorba ikramı yaptı.


Sıcak çorbadan alan aileler, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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