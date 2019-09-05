Büyükşehir Belediyesi gıda denetimlerine devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde rutin gıda denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, tarihi geçmiş ve bozuk gıda ürünlerine el koyarak halkın sağlığını tehdit eden iş yerleri hakkında yasal işlem başlattı. İş yerlerini hijyen açısından da denetleyen gıda kontrol ekipleri, iş yeri personeline hijyen konusunda eğitimler de veriyor.

Rutin denetimlerde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde et ürünleri satan esnafı denetleyen Büyükşehir Belediyesi Gıda Kontrol Ekipleri, satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti ve iş yerlerini hijyen açısından denetledi. Mevlana Halit Mahallesi'ndeki çalışmaların ardından Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde marketleri denetleyen ekipler, reyonlarda yer alan tüm ürünlerin üretim tarihleri ile son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde gıda denetimlerine devam ediyor.