Büyükşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, mesire alanları ve parklarda halk sağlığına tehdit oluşturabilecek kene ve haşerelere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun şekilde kullandığı mesire alanları ile parklar, halkın sağlığı ve güvenli kullanımı için ilaçlanıyor. Yaşanacak herhangi bir olumsuz durumun önüne geçmek için yapılan ilaçlama çalışmaları 6 araç ve 21 personel tarafından yürütülüyor. 11 Nisan itibariyle başlayan ve 28 Nisan'da sona erecek olan ilaçlama çalışmalarında toplam bin 20 litre yabancı ot ilacı kullanılacak. İlaçlama çalışmalarıyla kenelerin yeşil alanlarda barınması engellenirken insanları, rahatsız eden ahpit popülasyonların en aza indiriliyor. Sürüngenleri kaçırtıcı önlemler kapsamında yeşil alanlarda kükürt kullanılıyor. Mesire alanları ve parklarda başlattığı ilaçlama çalışmalarının benzerini kentin orta refüj ile kavşaklarında da yürüten Büyükşehir Belediyesi, zararlı vektörlere karşı 17 ilçede ilaçlama çalışmalarını da rutin şekilde sürdürüyor.