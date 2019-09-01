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Büyükşehir belediyesi, ilaçlama çalışması başlattı

Zamanında ilaçlama yapılmaması nedeniyle oluşan sinek, böcek ve haşerelere karşı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nca ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

Zamanında ilaçlama yapılmaması nedeniyle oluşan sinek, böcek ve haşerelere karşı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca ilaçlama çalışmaları başlatıldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nca ilaçlama ekipleri sağlığı tehdit eden her türlü haşerenin bulunabileceği köşe bucağı ilaçlamaya başladı. Halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek amacıyla kent merkezi dahil olmak üzere 17 ilçede, zararlı vektörlere karşı ilaçlama çalışmalarına başlatıldı. Şehrin en önemli sorunlarından biri haline gelmiş zararlı vektörlere karşı ilaçlama sorunu, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun göreve başlamasıyla verilen talimatla çözülmeye başlandığı belirtildi.

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