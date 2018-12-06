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Büyükşehir Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını artırıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarının önüne geçmek ve meslek hastalıklarının oluşmasını engellemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında Ulaşım Daire Başkanlığı yerleşkesinde revir açtı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iş kazalarının önüne geçmek ve meslek hastalıklarının oluşmasını engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir İlçesi Yolaltı Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde bulunan Ulaşım Daire Başkanlığı yerleşkesinde çalışan 200'e yakın personelin faydalanabileceği revir açtı. Revirin açılışı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz tarafından yapıldı.


Açılıştan önce kısa bir açıklama yapan Eryılmaz, Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek bu hizmetler yürütülürken iş sağlığı ve güvenliğini ihmal etmediklerini söyledi. Eryılmaz, “Birinci amacımız çalışanların sağlık seviyesini en üst düzeyde tutmak ve orada muhafaza etmek, ikinci amacımız ise işyerinin güvenliği. Tesislerimizin, belediye birimlerinin güvenli bir şekilde kalmasıdır. Bunlar hasıl olunca da üretim ve verim artar. İş hayatında risk hiçbir zaman sıfır olmaz. Her zaman elde olmayan nedenlerle ufak tefek kazalar oluyor. Hızlı müdahale amaçlı revir açılışı gerçekleştiriyoruz” dedi.


Konuşmanın ardından Eryılmaz ve daire başkanları açılış kurdelesini kesti. Revir binasını gezen Eryılmaz, yetkililerden bilgi aldı. Eryılmaz, daha sonra Ulaşım Daire Başkanlığı yerleşkesini gezerek incelemelerde bulundu.

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