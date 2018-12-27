Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, vatandaşların kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirmesi için başlattığı hazırlıkları tamamladı. 4'ü merkez 17 ilçede 285 personel ve 85 iş makinasıyla hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi, kış hazırlıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada “Diyarbakır'daki 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmaları ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütülecek. 17 ilçede 285 personel ve 85 iş makinesiyle kar ve buzlanmaya karşı mücadele edilecek” denildi.

Merkez ve kırsal ilçelerde oluşabilecek acil durumlara karşı 30 adet greyder, 22 adet JCB kepçe, 15 adet kar küreme ve tuzlama aracı, 8 adet dozer ve 10 adet loder ile müdahale edileceğinin belirtildiği açıklamada, buzlanmaya karşı 400 ton tuz ve yama yapmak için de 300 ton soğuk asfalt alındığın bildirildi. Açıklamada, karla mücadele kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için olumsuz durumları ‘Alo 153' hattına bildirilmesi istendi.