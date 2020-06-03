Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri yeniden faaliyete başladı

Korona virüs salgınının önüne geçilmek için daha önce kapalı durumda bulunan ve açıklanan normalleşme takvimiyle birlikte gençlerin yoğun şekilde ilgi gösterdiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler, sosyal mesafe ile maske takma zorunluluğu kuralına uyularak yeniden faaliyetlerine başladı.

Korona virüs salgınının yayılmasının önlemek amacıyla mart ayı itibariyle faaliyetlerine ara veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olan kütüphaneler açıklanan normalleşme takvimiyle birlikte yeniden faaliyetlerine başladı. Gençler başta olmak üzere vatandaşların yoğun şekilde ilgi gösterdiği Millet Kıraathanesi, Kardeşlik Parkı Kitap Kahve, Kent Meydanı Kitap Kahve, Tema Parkı Kitap Kahve, Mehmet Uzun ile Kültür ve Kongre Merkezi içinde yer alan kütüphaneler pazartesi saat 08.00 itibariyle yeniden hizmette girdi.

Virüs salgını sebebiyle kütüphanelere girişler ateş ölçerlerle sağlanıyor. Ders çalışmak ve kitap okumak için yoğun şekilde kullanılan kütüphaneler hijyen açısından sürekli havalandırılıyor ve oturma düzeni arada 1 buçuk metre mesafe olacak şekilde yeniden dizayn edildi. Halk sağlığını korumak için tüm kütüphaneler 12.00 ile 13.00 arasında faaliyetlerine ara vererek genel temizlikten geçiriliyor. Kütüphanelere maskesiz girişler tamamen yasaklandı. Daha önce yapılan çeşitli sıcak içecek ikramları uygun bir zaman sağlanıncaya kadar kaldırıldı. Yaşanabilecek olumsuz bir durum için kütüphaneden faydalanan bireylerin giriş ve çıkışları imza altına alındı.

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs öncesi Millet Kıraathanesi'ne 130 kişi kabul ederken yeni alınan önlemlerle sayı 50 kişiyle sınırlı tutuluyor. Tema Park Kitap Kahve'de 80 oturma alanı 28 kişiye düşürüldü. Daha önce 55 kişiye hizmet veren Kent Meydanı Kitap Kahve pandemi sonrası sayıyı 23 ile sınırlı tutmaya başladı. Kardeşlik Parkı Kitap Kahve ise 52 kişiye hizmet verirken yeni düzenlemeyle 24 kişiye hizmet veriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Millet Kıraathanesi, Kardeşlik Parkı Kitap Kahve, Kent Meydanı Kitap Kahve ve Tema Parkı Kitap Kahve kütüphaneleri her gün 08.00-20.00 saatleri, Sümerpark'ta yer alan Mehmet Uzun ile Kültür ve Kongre Merkezi Pazar günü dışında 08.00-16.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek. Mehmet Uzun ile Kültür ve Kongre Merkezindeki kütüphaneler Cumartesi günleri 09.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.