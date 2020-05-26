Büyükşehir Belediyesi Otogar'da A'dan Z'ye temizlik çalışması yürüttü

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla ilgili açıklanan normalleşme takvimini göz önünde bulundurarak yarından itibaren araçların yeniden çalışmaya başlayacağı, kentin aynası sayılan Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmeleri'nde (DİŞTİ) A'dan Z'ye temizlik çalışması yürüttü.

Korona virüs salgını ile birlikte birçok alanda temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yürüten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, açıklanan normalleşme takvimi sonrası DİŞTİ'de temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmasında ekipler, ilk olarak otogarın peyzaj alanları dahil olmak üzere araç ve personelle çevreyi atıklardan arındırdı. Toplanan atıklar bertaraf edilmek üzere aralarla çöp depolama sahasına taşındı. Atıkların toplanmasından sonra ekipler, Otogarı doğaya zarar vermeyen Dünya Sağlık Örgütü onaylı dezenfeksiyon karışımlı suyla yıkadı. Mini süpürge araçları da peron bölümünün temizliğini gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, yıkanabilecek tüm alanları tazyikli suyla temizlemesinin ardından riskli alanlar da dezenfeksiyon çalışması yaparak DİŞTİ'yi hizmete hazır hale getirdi. 20 personel, 2 yol süpürge, 1 mini süpürge ve 2 tanker yıkama aracının görev aldığı çalışmanın benzeri Batı İlçe Otogarı'nda da yürütüldü. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Yenişehir, Bağlar, Sur ve Kayapınar ilçelerinin ana arter ve caddelere bağlı kaldırımlarında yıkama dahil olmak üzere temizlik çalışması gerçekleştirdi.