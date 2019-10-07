Büyükşehir Belediyesi peygamber kabirlerinde temizlik seferberliği başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, temiz bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra turistik alanları da temizleyen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Eğil ilçesinde yer alan ve turist ağırlayan peygamber kabirlerinde temizlik seferberliği başlattı. Kalabalık bir ekip, araç ve ekipmanla peygamber kabirlerinin yer aldığı alan ve çevresindeki çöpler kaldırıldı. Toplanan çöpler Büyükşehir Belediyesi Çöp Aktarma İstasyonu'na taşındı.

Eğil halkı ve ziyaretçiler yapılan çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.