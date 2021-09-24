Büyükşehir belediyesi Surlardaki diriliş ödülünü aldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, Surlarda 1'inci etap restorasyon çalışmalarıyla Tarihi Kentler Birliği'nin (TKB) layık gördüğü 'Süreklilik' ödülünü aldı.

TKB tarafından 2001'den itibaren her yıl düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ödül töreni, İstanbul Yenikapı'da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Mehmet Karaaslan, düzenlenen törende, Büyükşehir Belediyesi adına TKB'nin verdiği ödülü aldı. TKB tarafından her yıl düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması‘na bu yıl 33 belediye, 33'ü uygulama olmak üzere 61 projeyle başvurmuş. Jürinin yaptığı değerlendirmenin ardından Büyükşehir Belediyesi, tarihi Diyarbakır Surlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla kentin en görkemli 6 burcunu kapsayan 1'inci etap restorasyon çalışmaları 'Süreklilik' ödülü almaya hak kazanmıştı.