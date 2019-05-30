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Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesi imzaladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Memur ve sözleşmeli memur statüsünde görev yapan personeli kapsayan, kazanılmış sosyal hakları içeren toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ile Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yasemin Noyan tarafından imzalandı.


Sözleşmenin imzalanmasından önce Mızraklı, konuklarıyla baş başa bir görüşme gerçekleştirirken, sözleşmenin imzalanmasının ardından taraflar hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

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