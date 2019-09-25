Büyükşehir Belediyesi'nden atla terapi hizmeti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 4 ile 12 yaş aralığındaki engellilere yönelik başlattığı atla terapi hizmeti devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğü, 4 ile 12 yaş aralığındaki engellilere yönelik ücretsiz başlattığı ve engellilerin duygusal, zihinsel, fiziksel gelişimlerine destek verildiği atla terapi hizmeti devam ediyor. Türkiye Jokey Kulübü'nün katkılarıyla Diyarbakır Hipodromu'nda düzenlenen etkinlik, 15 engelli ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Eğitimler, Türkiye Jokey Kurumu'nun uzman eğitmenleri tarafından sağlandı.

Eğitim alanında engelliler kendileri için hazırlanan bölümde atlara bindirilerek eğitmenler eşliğinde alanı at üzerinde gezdi. Eğitmenler, engelli miniklerin el göz koordinasyonu sağlaması, dengede durması ve çevreyle daha etkin bir iletişim kurması için çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, atla terapi programından faydalanmak isteyenlerin, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda bulunan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Şube Müdürlüğüne kayıt yaptırabileceği bildirildi.