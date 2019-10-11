İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi'nden camilerde temizlik seferberliği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temiz ve hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmesi amacıyla kentteki camilerde temizlik çalışması başlattı.


Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdürlüğü, temizliğe ihtiyaç duyulan camilerin tespitinin ardından çalışmaların startını verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan ekipler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir'i Sıddık Camii'nin temizliğini gerçekleştirdi. Temizlik çalışması kapsamında halılar, avizeler, ayakkabılıklar, avlular, tuvaletler ve lavabolar deterjanlı suyla yıkandı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı 10'ar kişilik ekipler tarafından camilerde temizlik çalışması devam edileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.