Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere su borusu desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice ilçesi Ergin Mahallesi'nde yaşanan su sorununu çözmek için 300 metre su borusu desteğinde bulundu.

Tarımın gelişmesi ve yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren ve çiftçilere çeşitli destekler sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Lice ilçesi Ergin Mahallesi'nde yaşanan su sorunu çözmek için 300 metre su borusu desteği verdi. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından teslim edilen su boruları, tahrip olan borularla değiştirildi. Geçim kaynaklarının tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Ergin Mahallesi Muhtarı Gökhan Gülten, 5 bin dönümlük sulu arazilerinin olduğunu söyledi. Yıllar önce döşenen sulama borularının tahrip olduğunu ve sulama yaparken sorunlar yaşadıklarını anlatan Gülten, yaşanan sorunların çözümü için belediyeden talepte bulunduklarını ifade etti. Gülten, sorunlarının çözüme kavuşturulmasından dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Lice Belediyesi'ne teşekkür etti.