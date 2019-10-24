Büyükşehir Belediyesi'nden çocuklara illüzyon gösterisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Şube Müdürlüğü, kreş ve gündüz bakım evleri ile oyun odalarında eğitim gören çocuklara yönelik illüzyon gösterisi düzenledi. Çocukların farklı yönlerini eğlenerek ortaya çıkarmak ve hayal dünyalarının gelişimine katkı sunmak amacıyla yapılan illüzyon etkinlikleri Bağcılar Kreş ve Gündüz Bakım Evi, 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'ndaki oyun odalarında gerçekleşti. Bağcılar Kreş ve Gündüz Bakım Evi 120, 450 Evler Kreş ve Gündüz Bakım Evi 107 ve Sümerpark Ortak Yaşam Alanı Oyun Odaları 80 olmak üzere etkinlikten toplam 307 çocuk yararlandı.

Gösteriden önce illüzyonist Sabura, gösterinin sihirbazlıkla ilgili olmadığını ve çocuklara illüzyon hakkında bilgiler verdi. 40 dakika süren ve çeşitli oyunların sergilediği etkinlikte çocuklar oldukça neşeli anlar geçirme şansı yakaladı. İllüzyonist zaman zaman eğitmen ve çocukları da oyunun içine katarak izleyicilerin eğlenmelerini sağladı. Gösteri esnasında ve sonrasında çocuklar ile eğitmenler sahne performansından dolayı illüzyonist Sabura'yı ayakta alkışladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceği kaydedildi.