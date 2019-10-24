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Büyükşehir Belediyesi'nden engellilere müzik kursu

Engelli bireylerin sosyal yaşama aktif şekilde katılımlarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sanatsal faaliyetler kapsamında farklı engel grubundaki kişilere yönelik müzik kursu açtı.


Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda hafta içi her gün 11.00 ile 16.00 saatleri arasında devam eden kurslarda Halk Eğitim Merkezi tarafından alanında uzman 3 eğitmen görev yapıyor. 1 halk müziği ses eğitmeni ve 1 bağlama eğitmenin görev yaptığı kursta, 1 özel eğitmende öğretim dönemi boyunca engellilerin yaşayacağı ya da karışılacağı sorunların çözümü için eğitimlerde yer alıyor. Kurs eğitiminde engelli öğrenciler, kısa sap bağlamada çift sesler ve bağlama akordu nasıl yapılır, kısa sap bağlama tezene vuruş yönleri, süsleme-çarpma-vurma-çekme-tril nasıl yapılır, parmak ve tezene egzersizleri, akor-arpej-ritim ile eser çalışmalarını öğrenecek. Halk müziği ses eğitiminde ise fonetik, artikülasyon, diksiyon, müziksel ifade, her stilde şarkı söyleme, nota ve şan eğitimleri verileceği kaydedildi.

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