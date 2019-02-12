Büyükşehir Belediyesi'nden fırıncılara hijyen eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce fırın işletmeleri ve personellerine hijyen eğitimi verdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından fırın işletmeleri ve personellerine hijyen eğitimi verdi. Eğitim ve sertifika dağıtım programına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, daire başkanları, fırın işletme sahipleri ile personelleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, insan sağlığının her şeyden önce geldiğini söyledi. Eryılmaz, "İnsanların huzur, mutluluk ve refah içinde yaşamaları için çalışmalar yürütüyoruz. Bugün burada yapılan eğitimin amacı da budur. Bundan önce yapılan eğitimlerin gayesi de budur. Esnafımızın da bu konuda dikkatli olmasını istiyoruz. Denetimlerdeki amaç hem sizin hem toplumun tüm bireylerinin daha sağlıklı gıdalara ulaşması içindir. Bizim için ekmek önemli, hayatımızın en temel parçalarından bir tanesidir. Dolayısıyla bu konuda hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı ekmek ulaştırması en temel görevlerimizdendir. Bizim dinimiz temizlik imandandır diyor, bunu sadece dış temizlik olarak algılamayalım. Bu aynı zamanda bir ruh, manevi ve beden temizliğidir. Dürüst olmak ve çevremizi rahatsız etmemekte bir temizliktir. Ekmekte gramaja, unun kalitesine, katkı maddesine ve hijyenine dikkat etmek durumundayız" dedi.

Diyarbakır'da somun ve pide ekmek üreten 5 bin fırının bulunduğunu belirten Atalar, 2018 yılında birçok fırında denetim gerçekleştirdiklerini söyledi. Atalar, "Üretimde kaliteyi yakalamak adına belirli standartlarının olması gerekli. Temizlik konusunun oldukça önemli ve hayati, bu durumu kimsenin inisiyatifine bırakamayacağız. Fırın denetimleri rutin şekilde devam ediyor ve ALO 174'e gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Mevzuat dışında hareket eden fırınlara cezai işlem uyguluyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz ile beraberindekiler, hijyen eğitimi belgesi sınavına başarılı olan fırın işletmeleri ile personellerine sertifikalarını dağıttı.