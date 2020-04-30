Büyükşehir Belediyesinden haşere ile mücadeleye dev destek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler Diyarbakır genelinde, insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atabilecek, sivrisinek, karasinek, yakarca, kene gibi zararlı canlılarla mücadele etmeye devam ediyor. Bu bağlamda 5'i teknik personel olmak üzere toplamda 312 personel ile 60 adet araç, 45 adet ULV cihazı, 35 adet holder, 1 adet missblower, 2 termal sisleme, 600 adet sırt pompası ve 80 adet atomizer cihazları ile Sağlık Bakanlığından ruhsatlı spesifik ürünlerle ilaçlama faaliyetleri aralıksız sürdürülüyor. Geçen sene 8 ay olan haşere mücadelesi, bu yıl il genelinde 12 aylık süre zarfında aralıksız olarak temiz bir çevre, sağlıklı bir toplum anlayışı ve vatandaşların yaz sezonunu huzurlu geçirmesi amacıyla kış sezonu boyunca kaynak tarama ve ergin sivrisineklerin konakladığı kanalizasyon hatlarında yapılan sıcak sislemeler, tespit edilen diğer kaynakların pasifize edilmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte larva mücadelesi önemli bir hassasiyet ve özveriyle sürdürülüyor.

Geçen sene 250 olan personel sayısı 312 kişiye 49 olan araç sayısı 60'a, merkez ekip sayısı 24'ten 28'e, kırsal ekip sayısı 14'ten 22'ye, sırt atomizeri sayısı 40'tan 80'e, sırt pompası sayısı 165‘ten 660 adete çıkarıldı. Ayrıca Diyarbakır'daki kamusal alanların dezenfeksiyonu için 15 kişilik bir ekip oluşturuldu.

Sivrisinek üreme kaynakları olan durgun sular, fosseptikler, rögarlar, inşaat bodrum suları, dere yatakları, bataklıklar, sazlık alanlar ve süs havuzlarının insan ve çevre sağlığı açısından güvenli olan doğal larvasitlerle ilaçlanmasının yanında karasineklerin üreme ve konaklama noktaları olan gübrelikler, çöp konteynerleri ve çöp depolama alanlarında yıl boyunca rutin program kapsamında mücadele gerçekleştiriliyor. Haşere mücadele faaliyetlerinin etkin, sağlıklı ve bilinçli bir şekilde yapılması amacıyla Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan insektisitler kullanılıyor.

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikasına sahip çalışanlar ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığında görevli teknik personel tarafından çalışmaların daha etkin yürütülmesi amacıyla haşere ile mücadelede görev alacak personele uygulamalı eğitimler verildi. Vatandaşların haşerelerle ilgili şikayetlerinin belediyeye iletilmesi isterdi.