Büyükşehir Belediyesi'nden kaldırım işgali denetimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, cadde ve sokaklarda yayaların kullanım alanı olan kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için denetimlerine devam ediyor. Kayapınar ilçesi Diclekent Bulvarında gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri tarafından kaldırımlara bırakılan, görüntü kirliliğine yol açan ticari mallar, flama ve seyyar tabelaları zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Kent genelinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdüren ekipler, kaldırımları işgal eden iş yeri sahiplerine söz konusu işgallerin belediye mevzuatına aykırı olduğunu anlatarak, uyarılara rağmen kaldırımları işgal etmeye devam edecek olan esnafa cezai işlem uygulanacağını bildirdi.

Zabıta ekipleri, engelli rampalarının önüne park eden otomobil ve motosiklet sahiplerine de uyarılarda bulundu.