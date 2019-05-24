Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere çevre ve geri dönüşüm eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2018 - 2019 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla okullarda başlattığı eğitim çalışmaları devam ediyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilere, çevre, evsel atıkların geri dönüşüme kazandırılması ve atık pil konularında verilen eğitimlerde evsel atıkları kaynağında ayrıştırma, geri dönüşümün önemi, çevre bilincinin arttırılması ve yenilenebilir enerji başlıkları ele alınıyor.

"Her okula atık pil kutuları yerleştirilecek"

2018-2019 eğitim dönemi boyunca kent merkezi ile dış ilçelerdeki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde eğitimler vermeyi planlayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, öğrencilerde çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, evsel atıkların farklı şekillerde toplanması, çevreyi koruma ve temiz tutma konularında bilgiler verecek. Çocuklara çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı eğitimlerde, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, ayrıca okullara geri dönüşüm ve atık pil kutuları da yerleştiriyor.

2018-2019 döneminde şuana kadar 62 okulda eğitim veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, okulların tatil olmasına kısa bir süre kala eğitimlerine yoğunluk verdi. Ekipler, bu hafta içinde Silvan Cumhuriyet Ortaokulu, Eğil Merkez Ortaokulu, Ergani İnkılap İlkokulu ve Arif Biçen İlkokulu, Yenişehir'de ise Aliemiri Ortaokulu ve Yenişehir İlkokulu'nda eğitimler verdi.