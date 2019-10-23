Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere hijyen eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha temiz bir kent oluşturmak ve bilinçli bireylerin yetişmesi için başlattığı hijyen eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimler kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığına bağlı Gıda Denetim Birimi görevlileri tarafından Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde bulunan Öğretmen Mehmet Sabri Güzel İlkokulu öğrencilerine gıda, kişisel hijyen ve öz bakım eğitimi verildi.

3'üncü sınıf öğrencilerine verilen eğitimde, akıllı tahtalara yansıtılan slaytlar ile gıdaların temizlenmesi, kişisel hijyen, okul ve evde dikkat etmesi gereken hususlarda bilgi verildi. Tuvalet eğitimi ve el yıkama talimatı ile ilgili öğrencilere detaylı bilgi veren görevliler, eğitim sonrası öğrencilerin sordukları soruları yanıtladı. Okul kantinleri ve okul çevresinde gıda satışı yapan iş yerlerini de denetleyen görevliler, tarihi geçmiş ürünleri toplatıp, hijyen şartlarına uymayan iş yerlerine gerekli uyarılarda bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, okul yönetimlerinin talepleri doğrultusunda öğrencilere gıda, kişisel hijyen ve öz bakım eğitimi vermeye devam edecek.