Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere itfaiye ve yangın eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu öğrencilerine, itfaiyenin görevleri, nelere müdahale ettiği, yangın söndürmede kullanılan kılık kıyafet, araç, malzeme ile yangın çeşitleri hakkında teorik ve pratik eğitim verdi. Yangın konusunda çocukların bilinçlenmelerinin amaçlandığı eğitim Kayapınar İtfaiye Amirliği'nde gerçekleşti. Eğitim programında minik öğrenciler, itfaiye araçlarını, yangın söndürmede personelinin giydiği kılık ve kıyafetleri yakından gördü.

İtfaiye personeli teorik eğitimde öğrencileri, yangın nedir, nasıl ortaya çıkar, yangın söndürmede kullanılan araç ve gereçler, itfaiyenin görevleri ve yangın çeşitleri hakkında bilgilendirdi. Öğrencilerin yangın oluşması durumunda ne yapmaları gerektiğini aktaran itfaiye personelleri, ayrıca öğrencilerin konu hakkında sorularını da cevapladı. Yapılan genel bilgilendirmeden sonra itfaiyenin görevlerinin neler olduğu, itfaiyenin yangın dışında boğulma vakıalarına, herhangi bir yerde mahsur kalan vatandaş ve hayvanları kurtarma amacıyla da müdahalede bulunduğu bilgisi verildi.

Eğitim programı Şehit Polis Mehmet Erçin İlkokulu öğrencilerine yönelik yapılan yangın söndürme tatbikatı ile sona erdi.