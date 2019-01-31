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Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere masa tenisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sportif faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla okullara masa tenisi kortu yerleştiriyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yapabilmeleri ve ders dışında keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla okul ve yurtlara masa tenisi kortu yerleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Vali Aydın Arslan Yatılı Bölge Okulu, İMKB 75. Yıl Yatılı Bölge Okulu, Bağıver Yatılı Bölge Okulu, Üç Kuyular Yatılı Bölge Okulu, Bağlar Ortaokulu, Yolaltı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bağcılar Ortaokulu'ndan gelen talepler üzerine okullara masa tenisi kortları hediye etti. Okullara hediye edilen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurulumu yapılıp öğrencilerin hizmetine sunuldu.


Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Süleyman Bin Halid Yurdu'ndan gelen talep üzerine yurda iki adet masa tenisi kortu armağan etti. Kortlar, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yurda götürüldü. Kortlar, ekipler tarafından yurdun çok amaçlı salonunda kurulumu gerçekleştirildi.

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