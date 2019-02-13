Büyükşehir Belediyesi'nden şoför ve turizmcilere iletişim eğitimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce, ‘Diyarbakır turizm rotaları ve akıllı sistem uygulamaları' projesi kapsamında kentte ticari faaliyet yürüten taksi şoförleri ile seyahat acente üyelerine yönelik temel iletişim, diksiyon ve turizm eğitimi verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalınma Ajansı ortaklığıyla yürütülen ‘Diyarbakır turizm rotaları ve akıllı sistem uygulamaları' projesi kapsamında kentte ticari anlamda faaliyet yürüten taksi şoförleri ile seyahat acenteleri üyelerine yönelik düzenlenen eğitimler başladı. Sümerpark Ortak Yaşam Alanı resepsiyon salonunda startı verilen ve 3 gün boyunca sürecek olan eğitimlerde katılımcılara, turizm destinasyon eğitimi, etkili iletişim teknikleri, güzel konuşma ve diksiyon eğitimi ile müşteri memnuniyeti eğitimleri veriliyor. Alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı programda kentte farklı yerlerden gelen turistlerin en iyi şekilde ağırlanması hedefleniyor.

Temel iletişimde konularında, iletişim ve kavramlarının anlamları, iletişim çeşitleri, empati kurma, etkin dinleme, iletişim engelleri, kendini ifade etme, diğer kişilerle etkin şekilde iletişim kurma ve beden dili başlıklarında bilgilendirilen katılımcılar ayrıca, turizm, müşteri memnuniyeti, güzel konuşma teknikleri ve diksiyon eğitimlerinden de faydalanıyor.

15 Şubat'ta sona erecek olan eğitimlerde, programı başarıyla tamamlayan taksi şoförleri ve seyahat acente üyeleri sertifika almaya hak kazanacak.