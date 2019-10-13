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Büyükşehir Belediyesi'nden spora davet

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu’nun talimatıyla Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından ’Sabah sporu’ temasıyla hafta sonları kentteki dört farklı parkta sabah sporu etkinliği başlatıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 'Sabah sporu' temasıyla hafta sonları kentteki dört farklı parkta sabah sporu etkinliği başlatıldı.


Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar oluşturmak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmek ve spor bilincinin arttırılması amacıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Daire Başkanlığı tarafından kentte bulunan dört parkta sabah sporu etkinlikleri başladı. Etkinlik kapsamında cumartesi ve pazar günleri saat 06.00 ile 09.00 arasında Anıtpark, Koşuyolu Parkı, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Kent Meydanı'nda sabah sporu yapılırken, vatandaşlar yaklaşık 3 saat boyunca profesyonel eğitmenler eşliğinde temel beden eğitimi, kültür-fizik hareketleri, yürüyüş, koşu, pilates, step-aerobik gibi farklı branşlarda spor yaparak güne daha zinde başlama fırsatı buldu.


Hafta sonları profesyonel kadın ve erkek eğitmenler tarafından yapılan sabah sporuna vatandaşlar davet edilirken, spor etkinliğinin havaların yağışlı olmadığı hafta sonlarında yapılacağı kaydedildi.

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