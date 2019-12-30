Büyükşehir personeline 'Çocuk odaklı belediyecilik' ve 'stratejik planlama' eğitimi

Çocuk Odaklı Toplum Hak Temelli Sosyal Hizmet Modelinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, personeline 'Çocuk odaklı belediyecilik' ve 'Stratejik planlama' eğitimleri verildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çocuklarla Aynı Çatı Altında Derneği (ÇAÇA) işbirliğiyle sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog gibi mesleki elemanları ile uygulayıcı, karar verici, birim sorumlusu ve yönetici pozisyonunda bulunan personele 'Çocuk odaklı belediyecilik' ve 'Stratejik planlama' eğitimleri verildi. Çocuk Odaklı Toplum Hak Temelli Sosyal Hizmet Modelinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamındaki eğitim programı Bağlar ilçesi Koşuyolu Parkı Hanımlar Lokali'nde gerçekleşti. ÇAÇA Derneği tarafından Avrupa Birliği projeleri kapsamında hazırlanan eğitim, Dr. Jale Velibeyoğlu tarafından verildi. Eğitimde Velibeyoğlu çocuklara ilişkin, iletişim, kendini ifade etme, problem çözme becerilerini geliştirmek, özgüven, kendine saygı, sosyalleşme, şiddetsizlik ve eğitimde devamlılık konu başlıklarında personeli bilgilendirdi. Velibeyoğlu, ayrıca çocuk ile aileye yönelik, hizmet ve çalışma modellerini anlattı. 'Stratejik planlama' başlığında personele, belediye kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımı, hizmetlerin ihtiyaç ve beklentilere göre çeşitlendirilmesi, sunulan hizmetlerin veriye dönüştürülerek takibinin yapılması konularında eğitim verildi. Eğitime ilişkin açıklama yapan Dr. Jale Velibeyoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde çocuk dostu bir belediyecilik anlayışı hakim olduğunu söyledi. Dr. Velibeyoğlu, “Proje kapsamında 7-12 yaş arası çocuklara yönelik sanat atölyeleri oluşturuyoruz. Bu atölyelerin amacı çocukların kimlik oluşturma sürecini desteklemek. Belediyelere yönelik bu eğitim seminerinde bunu biraz daha geliştirilmesi, daha iyi nasıl yapılabileceğinin üzerine konuşuyoruz. Belediyelerin bu konuda birazda kafa yormasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi.