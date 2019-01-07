Büyükşehir ulaşımda önemli hizmetlere imza attı

Daha önce ücretli şekilde satışı yapılan Diyarkart'an 1 milyon adeti vatandaşlara ücretsiz dağıtan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nı tamamlayıp hizmete açtı, birçok noktaya klimalı duraklar yerleştirdi, 82 adet yeni toplu taşıma aracı satın alarak vatandaşların hizmetine sundu ve bulvarlarda akıllı kavşak sistemini hayata geçirerek ulaşımda önemli çalışmalara imza attı.

Daha rahat, ekonomik ve konforlu toplu taşıma hizmetleri için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, 2018 yılı içinde kartlı biniş sistemini yaygınlaştırmak amacıyla 1 milyon adet Diyarkart'ı vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Klimalı duraklar yaygınlaşıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığı ile soğukluğunu göz önünde bulundurarak kentin farklı noktalarına kapalı ve klimalı duraklar yerleştirdi. 18 metrekarelik alana sahip duraklarda 7/24 güvenlik kamerası, kitaplık, yaz-kış klima, engelli rampası ve 12 kişilik oturma alanı bulunuyor. Kapalı klimalı duraklar yerleştirme çalışmaları 2019 yılı içinde de devam edecek. Kent merkezi dışında 13 ilçenin belirlenen noktalarına kırsal mahallelerine yolcu bekleme durakları yerleştirildi.

Akıllı kavşak sistemi devreye girdi

Ulaşım Daire Başkanlığı, kentte trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 4 merkez ilçenin 56 kavşağında Akıllı Kavşak Sistemini devreye soktu. Akıllı Kavşak Sistemi'ne paralel olarak Trafik Kontrol Merkezi'de kuruldu. Merkez kavşaklarda yaşanan araç yoğunluğuna göre sinyal sürelerini değiştirerek trafik tıkanmalarının önüne geçiyor.

82 yeni otobüs alındı

2017'de 32 doğal gazla çalışan çevre dostu otobüsü satın alarak toplu taşıma araç filosunu genişleten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı içinde 50 adet daha yeni otobüsü alarak vatandaşların hizmetine sundu. 90 kişiyi taşıma kapasitesine sahip olan yeni otobüslerde engellilerin kullanımına uygun rampa sistemleri de bulunuyor. Toplu taşıma araçlarında vatandaşlara ücretsiz mobil internet ve şarj ünitesi hizmetleri veriliyor.

Perşembe günleri, sınav ve bayramlarda ücretsiz ulaşım

Her Perşembe günü 17 ilçede vatandaşları, toplu taşıma araçlarıyla mezarlıklara ücretsiz taşıyan Ulaşım Daire Başkanlığı, sınav tarihlerinde öğrenciler, bayramlarda ise tüm vatandaşlar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalandı. Araçlar Dicle Üniversitesi yerleşkesinde öğrencilere ücretsiz ring hizmeti verdi.

Mahallelere ulaşımda yüzde 75 artış sağlandı

Vatandaşların ucuz, konforlu ve güvenli toplu taşıma araçlarından faydalanabilmeleri için 2017-2018 yılları arasında yeni güzergah çalışmalarına hız veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, daha önce toplu taşıma hizmeti verilmeyen 380 mahallede güzergahlar açarak kent genelinde ulaşımda yüzde 75 artış sağladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfalt serilen yollarda yaya, araç güvenliği için yol çizgi, levha, trafik, kasis, yer ve yön çalışmaları yürüttü. Sürücülerin trafik kurallarına uymaları, yol ve hava şartları ile ilgili bilgi almaları için yoğun olarak kullanılan caddelerde VMS sistemini kurdu. Yayaların güvenli geçişi için butonlu sinyalizasyon sistemi yaygınlaştırılırken 7 kavşağa görme engelliler için sesli uyarı sistemi yerleştirildi.

Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalar tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafikte bilinçli, birbirine saygılı, yaya, yolcu ve sürücüler yetiştirmek amacıyla Bağlar Bağcılar ilçesinde toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa ettiği Trafik Eğitim Parkı'nda çalışmalarını tamamladı. 240 metrekare bisiklet yolu, 2 adet simülatör cihazı, sokak ve kavşak örneklerinin yer aldığı parkta öğrenciler trafik eğitimlerini bu alanda gerçekleştirecek. Trafik anlamında A'dan Z'ye tüm materyallerin bulunduğu parka farklı türde binlerce ağaç ve çiçek dikildi.

Batı ilçe otogarı hizmet vermeye başladı

Ulaşım Daire Başkanlığı, kentin batı yönünde kalan dış ilçelere yolculuk yapan vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak ve şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için inşasını tamamladığı Batı İlçe Otogarı hizmet vermeye başladı.