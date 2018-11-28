Büyükşehir'den çiftçilere fidan ve gübre desteği

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, ‘Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi' kapsamında kent genelinde daha önceden belirlenen 200 çiftçiye 40 bin adet ceviz, badem ve fıstık fidanı ile 20 bin litre organik gübre desteğinde bulunuyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, organik tarımının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çiftçilere destek vermeye devam ediyor. ‘Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Çermik, Dicle, Lice, Bismil ve Ergani ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde 200 çiftçiye 40 bin adet ceviz, badem ile fıstık meyve fidanları ve 20 bin litre organik gübre desteğinde bulunacak. Projede şuana kadar çiftçilere 5 bin adet ceviz, 5 bin adet fıstık fidanı ve 5 bin litre organik gübre teslim edildi.

125 çiftçiye organik tarım sertifikası çıkarılacak

Aynı projede, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinden 125 çiftçiye Organik Tarım Sertifikası çıkarılacak. Sertifikasyon süreci ile paralel olarak organik tarım hakkında (fidan, gübreleme, aşılama periyodu, fidan dikimi, bakım, sulama, organik tarım nasıl yapılır, organik tarım desteklemeleri, sertifika nedir ve nasıl çıkarılır) çiftçilere eğitimler verilecek. Sertifika alamaya hak kazanacak olan 125 çiftçi organik tarım desteklemelerinden yararlanacak.

Proje sayesinde, Diyarbakır genelinde meyve bahçeciliğine dayalı organik tarımın yaygınlaşmasına ve buna bağlı olarak çiftçilerin katma değerli ürünler üretmesi sağlanacak. Katma değeri yüksek ürünler üreten çiftçiler, daha iyi gelir elde ederek ve buna bağlı olarak refah seviyeleri de artacak. Üretici dışında tüketici de sağlıklı tarım ürünlerine ulaşmış olacak.

Bismil Alıncak Mahallesinde 4 bin 200 meyve fidanı dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Organik Tarımın Geliştirilmesi Projesi'nde Bismil Alıncak Mahallesinde 12 çiftçiye, 4 bin 200 adet fıstık fidanı ve fidan başına 0,5 litre gübre olmak üzere toplam 2 bin 100 litre organik gübre dağıttı. Çiftçilerin meyve fidanlarından daha iyi verim alabilmeleri için ekipler, fidan dikimi konusunda uygulamalı ve detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Uygulamalı fidan dikimi dışında çiftçilere, gübrelemenin nasıl yapılması gerektiği, organik tarımın ne olduğu ve organik tarım sertifika süreçlerinin nasıl işlediği konularında da eğitim verdi.