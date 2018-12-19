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Büyükşehir'den çocuklara film gösterimi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kadın Yaşam Merkezi kreşlerinde eğitim alan çocuklara yönelik animasyon film gösterimi düzenledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin çocuk ve yetişkinlere yönelik ücretsiz film gösterimleri devam ediyor. İzleyiciye her ay farklı film seçeneklerinin sunulduğu ücretsiz sinema günlerinin konukları bu defa Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının kreşlerinde eğitim alan çocuklar oldu. Kültür ve Kongre Merkezi Sinema Salonunda gerçekleşen gösterime Ben u Sen, Mardinkapı ile Koşuyolu Kadın Yaşam Merkez'lerinde eğitim alan 110 çocuk katıldı. Çocukların eğitmenler eşliğinde sinema gösterimine ulaşımları servis araçlarıyla sağlandı.


Sıkıcı hayatından kurtulmak için hayallerinin peşinden koşmaya karar veren minyatür at Eliot ile arkadaşı Hazel'in maceralarının anlatıldığı animasyon yapımı filmi çocuklar büyük bir heyecanla izledi. 90 dakika süren filmde oldukça keyifli anlar geçiren minikler, yapılan gösterimden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Ücretsiz sinema gösteriminin ardından çocukların Kadın Yaşam Merkezleri'ne ulaşımları servis araçlarıyla sağlandı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, Kültür ve Kongre Merkezinde dezavantajlı çocuklara yönelik düzenlediği ücretsiz sinema gösterimleri devam edecek.

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