Büyükşehir'den şiddete karşı farkındalık etkinliği

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle hafta içi personellere yönelik eğitim seminerleri düzenleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, etkinliklerin finalini vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi'nde düzenlediği organizasyonla tamamladı. Hafta sonu gerçekleşen etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Şefik Çelik katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan stantta kadınlara eldiven, şiddete karşı bilgilendirme broşürleri ve çocuklara balon dağıtıldı. Kadınlar talep ve önerilerini blok notlara yazarak stantta belirlenen yere astılar. Kadınlar aileleriyle birlikte standın yanına kurulan, el simgeli üzerinde “Kadına Şiddete Sende Dur De!” ve “Şiddete Karşı Sevgiyle Birlikte Güçlüyüz.” yazılı platformda ücretsiz fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekilen platformun yan tarafından çıkarılan fotoğraflar yine kadınlara hediye edildi.

Stantta kadınlara eldiven, çocuklara balon dağıtan Lütfiye Atilla, ayrıca kadınların sorun ve sıkıntılarını da dinledi. Farkındalık oluşturmak amacıyla yürütülen ve yoğun ilgi gören standın açılmasından dolayı kadınlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.