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Büyükşehir'den üreticiye kovan desteği

Kaliteli bal üretimini artırmak için daha önce üreticilere, arıcı barınağı ve güneş enerjisi panelleri desteğinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, merkez dahil 17 ilçede bal üretimi yapan 86 üreticiye 860 adet boş bal kovanı dağıttı.


Kentte kaliteli bal üretimini artırmak amacıyla daha önce üreticilere, arı barınağı ve güneş enerjisi panelleri desteğinde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Diyarbakır Bal Üreticileri Birliği ile Arı Üreticileri Birliği üyelerine 860 adet boş bal kovanı dağıttı. Merkez dahil 17 ilçede üretim yapan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından destekleme hakkı kazanan 86 çiftçiye toplam 860 adet kovan desteğinde bulundu. Her bal üreticisine, ücretsiz 10'ar adet boş bal kovanı teslim edildi.


50x42 santimetre çapında, her kovanda 10 çıta, uçuş ile havalandırma delikleri ve kapakları paslanmaz sacdan oluşan kovanlar üreticilere Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Organik Pazar Yeri'nde dağıtıldı. Tır yardımı ile getirilen boş bal kovanları üreticilere tutanak karşılığında teslim edildi. Bal üreticileri daha önce yapılan barınak, güneş enerji panelleri ve son olarak dağıtılan 860 adet boş bal kovanı nedeniyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

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