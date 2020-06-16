Büyükşehir'in 'Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi' devam ediyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7-15 yaş arası 5 bin çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığı 'Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi' devam ediyor.

Çocukların yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerini artırmak için çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 7-15 yaş arası 5 bin çocuğun zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığı 'Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi' etkinlikleri devam ediyor. il Milli Eğitim Müdürlüğü'yle birlikte 15 okulda gerçekleştirilen projede Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, eğitim, sosyal, sanat ve bilişim başlıkları altında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndaki dersliklerde kitap okuma, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, zihin geliştirme ile zihinde hızlı matematik yarışmalarına katılan öğrenciler, eğlenceli dakikalar geçirme fırsatı yakaladı. Korona virüs salgınına karşı sosyal mesafe, maske ve temizlik önlemlerinin üst seviyede tutulduğu etkinliklere katılan tüm öğrencilere çeşitli hediyeler armağan edildi. Yarışmaların sonucunda dereceye giren çocuklara tablet, bisiklet ve kırtasiye setleri gibi birçok hediye dağıtılacağı belirtildi. Diyarbakır Çocuk Akademisi Projesi'nde çocuklar, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yakın zamanda hizmet vermeye başlayan 2 robotik kodlama atölyesinde bilişim faaliyetleri ile buluşacak. Projenin sosyal faaliyetler başlığında çocuklar, kent merkezi, ilçeler ve çevre illeri gezip tanıma fırsatı yakalayacak. Sanatsal faaliyetler kapsamında ise çocuklara yönelik sinema, tiyatro ve halkoyunları gösterileri düzenleneceği kaydedildi.