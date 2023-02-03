İhlas Haber Ajansı

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Buzlu yolda kontrolden çıkan minibüs aydınlatma direğine çarparak durdu: 4 yaralı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Silvan'ın Gazi Caddesi'nde Batman istikametine giden A.Ö. idaresindeki 21 SB 040 plakalı minibüs, yolun buzlu olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.


Kazada araçta bulunan Betül K. (21), Emine A. (33), Yüsren K. (23) ile Emine M. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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