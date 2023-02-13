İhlas Haber Ajansı

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Çadır kentte içme suyu ve altyapı çalışmaları başladı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 4 bin 200 çadırın kurulacağı yeni geçici barınma alanı için içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarına başladı.


Büyükşehir Belediyesi, AFAD koordinasyonunda yapılan çadır kent için çalışmalarını sürdürüyor. DİSKİ ekipleri alanda lavabo ve su ihtiyaçlarının karşılanması için içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışması yürütüyor. Çadır kentte vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için lavabo, duşluklar, çamaşırhane ve sosyal alan bulunacak. Çadır kentte depremden zarar gören vatandaşların kullanımına hazır olması için tüm ekipler çalışmalarına devam ediyor.

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