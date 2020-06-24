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Çalıştığı hastanenin 6'ncı katından atlayarak intihar etti

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde görevli bir hemşire, sabaha karşı 6’ncı kattan atlayarak intihar etti.

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde görevli bir hemşire, sabaha karşı 6'ncı kattan atlayarak intihar etti.


Olay sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hematoloji bölümünde görevli 28 yaşındaki Bedia Menteşe, sabah 05.00 sularında hastanenin 6'ncı katından atlayarak intihar etti. Sert zemine çakılan Menteşe, olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Menteşe'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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