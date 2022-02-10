Cam Teras'a Diyarkart ile giriş yapılabilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cam Teras'a Diyarkart ile giriş imkanını faaliyete soktu.

Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından şehir içi ulaşımda kullanılan Diyarkart artık Cam Teras'ta kullanılabilecek.

Ekipler, girişteki turnikede çalışma yürüterek sistemi hem Diyarkart hem de jeton ile giriş yapabilecek şekilde düzenledi. Geçiş ücreti olarak 1 Lira alınırken, çocuklar ve engelli bireylerden ücret alınmıyor.

Fiskaya Cam Teras'tan vatandaşlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, Taş Konak, Dicle Nehri ve Millet Bahçesi'ni bir arada izleme imkanı buluyor. Büyükşehir Belediyesi, 230 metrekarelik alanda olumsuz hava koşullarına dayanıklı malzeme ile 170 metrekare kompozitdeck, 60 metrekare cam teras ve kafe inşa etti.