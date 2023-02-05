'Can dostlar' için 44 noktaya mama bırakıldı

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentte yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve sokaklarda yaşayan “Can Dostlar” için harekete geçti.

Havanın kararmasıyla birlikte 6 personelden oluşan 2 ekip Yenişehir, Kayapınar, Bağlar ve Sur ilçelerinde belirlenen 44 noktaya 250 kilogram köpek maması, 250 kilogram kedi maması bıraktı.

Mama bırakılan noktaların dışında görülen sokak hayvanları ise görevliler tarafından beslendi. Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanların beslenmelerini sağlamak için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edecek.