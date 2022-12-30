İhlas Haber Ajansı

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Canını hiçe saydı metrelerce yol tutunarak ilerledi

Diyarbakır’da patenli genç, yürekleri ağza getirdi; araca tutunarak metrelerce yol kat etti.

Diyarbakır'da patenli genç, yürekleri ağza getirdi; araca tutunarak metrelerce yol kat etti.


Olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, patenli bir genç, kırmızı ışıklarda bir aracın arkasına takılarak metrelerce yol kat ederek yürekleri ağza getirdi. Sürücünün fark etmediği genç, otomobilin manevra yapmasıyla düşmekten son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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