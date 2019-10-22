Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Canlı Hayvan Borsası'ndaki padok işgalleri sona erdirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ve Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği denetim çalışmalarında, Sur ilçesi Çarıklı Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Canlı Hayvan Borsası'ndaki işgaller denetlendi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı personelleri ile Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar kapsamında Canlı Hayvan Borsası hayvan satış padoklarında hayvan, saman, yem, yatak, beyaz eşya vb. bulundurarak işgal yapan 4 şahıs yapılan durum tespit tutanaklarına uyarak alanı boşalttı. Uygulama esnasında padokları işgal eden 18 şahıs sözlü olarak uyarıldı ve alanda bulundurdukları hayvan, saman gibi malzemelerin tahliyesi sağlandı.