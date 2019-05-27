Canseven Koleji'nde mezuniyet coşkusu

Diyarbakır'da eğitim sektöründe yıllardır başarılı bir şekilde ilerleyen Özel Canseven Koleji öğrencileri ve öğretmenleri 2018-2019 eğitim öğretim yılına etkinliklerle veda etti.

Diyarbakır'da 2014 yılından bu yana eğitim ve öğretimde başarılar elde eden yetiştirdiği öğrenciler ile kentin eğitim çıtasını en üst seviyelere taşıyan Özel Canseven Koleji geleneksel hale getirdiği yıl sonu gösterilerini bu yıl farklı bir konseptle kendi yerleşkesinde gerçekleştirdi. Programa, Canseven Koleji kurucu müdürü ve imtiyaz sahibi Hamit Canseven, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Mezuniyet töreninde öğrenciler doyasıya eğlenirken, veliler de hoşça vakit geçirdi.

Mezuniyet töreninde konuşan Canseven Koleji Kurucu Müdürü ve imtiyaz sahibi Hamit Canseven, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hep birlikte yorulduklarını belirterek zorlu maratondan alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi. Canseven, “Diyarbakır'da en başarılı özel okul seçilmenin gururunu yaşadık. Öğrencilerle gurur duyuyorum, sizlere tavsiyem şudur ki sizlere verilen görevi zamanında ve size yakışır bir şekilde yerine getirmeniz. Toplum kurallarına uyum sağlamanız ve elbette yakalamış olduğunuz bu başarıyı bıkmadan, usanmadan daha ileriye taşımanızdır” dedi.

Gecenin finalinde mezun olan öğrenciler Hamit Canseven'in etrafında toplanarak keplerini havaya fırlatıp mezuniyetlerini kutladı.