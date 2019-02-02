Çapan, 5. kez Ziraat Odası Başkanlığına seçildi

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Ziraat Odası Genel Kurulu 90 üyenin katılımıyla gerçekleşti. Ahmet Çapan, 73 delegenin oyunu alarak 5. kez başkanlığa seçildi.

Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan bir kafede yapılan Silvan Ziraat Odası Başkanlığı seçimine yoğun bir ilgi gösterilirdi. Seçim, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek liste halinde seçime giden Ahmet Çapan, 73 delegenin oyunu alarak 5. kez başkanlığa seçildi. Başkanlığa seçilen Ahmet Çapan, "Odamızın değerli delegeleri 5. dönemde yine bize sorumluluk yükleyerek verilen bu yetkiyi geçmişte yaptığımız hizmet ve çalışmalarımızı tekrar değerli delegelerimiz ve çiftçilerimize yönelik durmaksızın yapmaya devam edeceğiz. Odamızın değerli yönetici arkadaşlarımla birlikte çiftçilerimizin sorunlarına gece gündüz demeden çalışmalarımızı yeni ve gelişme odaklı hizmetler sürdüreceğiz. Bizi destekleyen, bize bu yetkiyi veren tüm üyelerimize odamızın başkanlık seçimine göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Memleketimize, delegelerimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi.