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Çarptığı ağaç, aracının üzerine devrildi

Diyarbakır’da, kamyonetin çarptığı ağaç, aracın üzerine devrildi.

Diyarbakır'da, kamyonetin çarptığı ağaç, aracın üzerine devrildi. Kaza anında bölgeden kimsenin geçmemesi, faciayı önledi.


Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semti Gevran Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aracını park etmeye çalışan şoför, yolun kenarında bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağaç aracın üzerine devrilip yola savruldu. Kaza anında bölgeden kimsenin geçmemesi faciayı önlerken, ağaç, belediye ekiplerince kesilerek yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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